Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу





Таке рішення прийняли депутати Рожищенської міської ради під час 56-ої позачергової сесії, яка відбулася 29 травня, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.



Зазначається, що депутати внесли зміни до програми соціального захисту населення на 2020 рік. А саме, виділи кошти на одноразову матеріальну допомогу воїнам-добровольцям АТО/ООС та на допомогу у разі стихійного лиха (пожежі, буревію тощо).



Відтак, по одній тисячі гривень отримають воїни-добровольці, які зареєстровані в Рожищі. Це Сергій Марчук та Микола Борода.

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