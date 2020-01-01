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Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу

Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу
Добровольці з Рожища отримають матеріальну допомогу.

Таке рішення прийняли депутати Рожищенської міської ради під час 56-ої позачергової сесії, яка відбулася 29 травня, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.

Зазначається, що депутати внесли зміни до програми соціального захисту населення на 2020 рік. А саме, виділи кошти на одноразову матеріальну допомогу воїнам-добровольцям АТО/ООС та на допомогу у разі стихійного лиха (пожежі, буревію тощо).

Відтак, по одній тисячі гривень отримають воїни-добровольці, які зареєстровані в Рожищі. Це Сергій Марчук та Микола Борода.

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Теги: Рожище, воїни, добровольці, допомога
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