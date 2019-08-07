У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 2 червня на проспекті Василя Мойсея в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, учасники аварії – водії трьох автомобілів: мікроавтобусів Renault Trafic, Mercedes Sprinter та легковика BMW.
Водій Renault Trafic допустив зіткнення з бусом Mercedes Sprinter, а той, своєю чергою, зачепив легковий автомобіль. Мікроавтобуси отримали значні механічні пошкодження, а легковик майже не постраждав.
Причини аварії – недотримання дистанції та, ймовірно, несприятливі погодні умови.
На місці події працювали поліцейські.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, учасники аварії – водії трьох автомобілів: мікроавтобусів Renault Trafic, Mercedes Sprinter та легковика BMW.
Водій Renault Trafic допустив зіткнення з бусом Mercedes Sprinter, а той, своєю чергою, зачепив легковий автомобіль. Мікроавтобуси отримали значні механічні пошкодження, а легковик майже не постраждав.
Причини аварії – недотримання дистанції та, ймовірно, несприятливі погодні умови.
На місці події працювали поліцейські.
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