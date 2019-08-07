У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



З їхніх слів, учасники аварії – водії трьох автомобілів: мікроавтобусів Renault Trafic, Mercedes Sprinter та легковика BMW.



Водій Renault Trafic допустив зіткнення з бусом Mercedes Sprinter, а той, своєю чергою, зачепив легковий автомобіль. Мікроавтобуси отримали значні механічні пошкодження, а легковик майже не постраждав.



Причини аварії – недотримання дистанції та, ймовірно, несприятливі погодні умови.



На місці події працювали поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 2 червня на проспекті Василя Мойсея в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, учасники аварії – водії трьох автомобілів: мікроавтобусів Renault Trafic, Mercedes Sprinter та легковика BMW.Водій Renault Trafic допустив зіткнення з бусом Mercedes Sprinter, а той, своєю чергою, зачепив легковий автомобіль. Мікроавтобуси отримали значні механічні пошкодження, а легковик майже не постраждав.Причини аварії – недотримання дистанції та, ймовірно, несприятливі погодні умови.На місці події працювали поліцейські.

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