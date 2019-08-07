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У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО

У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 2 червня на проспекті Василя Мойсея в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, учасники аварії – водії трьох автомобілів: мікроавтобусів Renault Trafic, Mercedes Sprinter та легковика BMW.

Водій Renault Trafic допустив зіткнення з бусом Mercedes Sprinter, а той, своєю чергою, зачепив легковий автомобіль. Мікроавтобуси отримали значні механічні пошкодження, а легковик майже не постраждав.

Причини аварії – недотримання дистанції та, ймовірно, несприятливі погодні умови.

На місці події працювали поліцейські.

У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Перемоги
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