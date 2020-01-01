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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус

У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
Станом на 10.00 год 2 червня у Любешівському районі із зареєстрованих 4 випадків коронавірусної інфекції одужало 4 особи.

Про це пресслужба Любешівської РДА.

За останню добу відправили у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зразки біологічних матеріалів для перевірки наявності коронавірусної інфекції в організмі щодо однієї особи. Ця особа знаходиться під спостереженням сімейного лікаря.

Також очікують результати аналізів щодо наявності коронавірусної інфекції відносно двох осіб.

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Теги: Любешівський район, коронавірус, позитивна динаміка
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