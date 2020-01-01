У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус





Про це



За останню добу відправили у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зразки біологічних матеріалів для перевірки наявності коронавірусної інфекції в організмі щодо однієї особи. Ця особа знаходиться під спостереженням сімейного лікаря.



Також очікують результати аналізів щодо наявності коронавірусної інфекції відносно двох осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10.00 год 2 червня у Любешівському районі із зареєстрованих 4 випадків коронавірусної інфекції одужало 4 особи.Про це пресслужба Любешівської РДА.За останню добу відправили у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зразки біологічних матеріалів для перевірки наявності коронавірусної інфекції в організмі щодо однієї особи. Ця особа знаходиться під спостереженням сімейного лікаря.Також очікують результати аналізів щодо наявності коронавірусної інфекції відносно двох осіб.

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