У двох селах поблизу Луцька не буде світла
Сьогодні, 15:00
11 червня в селах Підгайці та Крупа Луцького району відключать електроенергію.
Про це повідомляють на сайті Підгайцівсьої громади, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».
У Підгайцях будуть знеструмлені вулиці Бутирська, Дубнівська (буд. 16-60, парні номери), Верхня.
У Крупі без світла тимчасово залишиться вулиця Шиманського (буд. 1-26).
Запланований час перерви електропостачання з 10.00 до 17.00 години.
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Про це повідомляють на сайті Підгайцівсьої громади, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».
У Підгайцях будуть знеструмлені вулиці Бутирська, Дубнівська (буд. 16-60, парні номери), Верхня.
У Крупі без світла тимчасово залишиться вулиця Шиманського (буд. 1-26).
Запланований час перерви електропостачання з 10.00 до 17.00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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