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У двох селах поблизу Луцька не буде світла

У двох селах поблизу Луцька не буде світла
11 червня в селах Підгайці та Крупа Луцького району відключать електроенергію.

Про це повідомляють на сайті Підгайцівсьої громади, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».

У Підгайцях будуть знеструмлені вулиці Бутирська, Дубнівська (буд. 16-60, парні номери), Верхня.
У Крупі без світла тимчасово залишиться вулиця Шиманського (буд. 1-26).

Запланований час перерви електропостачання з 10.00 до 17.00 години.

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Теги: світло, Підгайцівська ОТГ
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