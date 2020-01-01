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У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки

У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки
Поліція викрила 32-річного лучанина у вчиненні хуліганства. Чоловік безпричинно шкодив чужі автівки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У неділю, 31 травня, ввечері по вулиці Захарова у Луцьку правопорушник безпричинно пошкодив транспортні засоби лучан. Від дій зловмисника механічних ушкоджень зазнали чотири автомобілі: Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Vivaro та Honda Jazz. Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить понад 10 тис. грн.

Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 32-річний місцевий житель.

За фактом хуліганства слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 до 17 тис. грн., або арешту строком до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Міру покарання правопорушнику визначить суд. Триває слідство.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: хуліганство, поліція, Волинь, машини, пошкодження
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