У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки





Про це повідомляє сектор комунікації



У неділю, 31 травня, ввечері по вулиці Захарова у Луцьку правопорушник безпричинно пошкодив транспортні засоби лучан. Від дій зловмисника механічних ушкоджень зазнали чотири автомобілі: Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Vivaro та Honda Jazz. Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить понад 10 тис. грн.



Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 32-річний місцевий житель.



За фактом хуліганства слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 до 17 тис. грн., або арешту строком до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Міру покарання правопорушнику визначить суд. Триває слідство.



Головне фото ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція викрила 32-річного лучанина у вчиненні хуліганства. Чоловік безпричинно шкодив чужі автівки.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У неділю, 31 травня, ввечері по вулиці Захарова у Луцьку правопорушник безпричинно пошкодив транспортні засоби лучан. Від дій зловмисника механічних ушкоджень зазнали чотири автомобілі: Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Vivaro та Honda Jazz. Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить понад 10 тис. грн.Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 32-річний місцевий житель.За фактом хуліганства слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 до 17 тис. грн., або арешту строком до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Міру покарання правопорушнику визначить суд. Триває слідство.Головне фото ілюстративне.

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