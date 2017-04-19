У Володимирі-Волинському відновив роботу громадський транспорт
Сьогодні, 15:31
2-го червня у Володимирі-Волинському відновив роботу міський громадський транспорт. З 19-ти маршруток на рейси вийшли 11.
Представники управління перевіряли дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів при наданні пасажирам послуг громадського транспорту в умовах карантину, - пише Буг.
Як розповів Віктор Фіщук, охочих проїхатися громадським транспортом наразі є небагато. Були рейси, коли в транспорті сиділи всього двоє людей.
Так, згідно вимог, перевозити водій може стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння і не більше. Пасажири мають право зайти в маршрутку лише за наявності захисної маски чи респіратора, має бути відстань між водієм і пасажирами або ж водій має бути ізольованим та обов’язково пройти температурний скринінг. Перед кожним рейсом транспортний засіб повинен пройти дезінфекцію.
Людей на зупинках та в громадському транспорті 2-го червня було небагато.
Нагадаємо, що 1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька.
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Представники управління перевіряли дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів при наданні пасажирам послуг громадського транспорту в умовах карантину, - пише Буг.
Як розповів Віктор Фіщук, охочих проїхатися громадським транспортом наразі є небагато. Були рейси, коли в транспорті сиділи всього двоє людей.
Так, згідно вимог, перевозити водій може стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння і не більше. Пасажири мають право зайти в маршрутку лише за наявності захисної маски чи респіратора, має бути відстань між водієм і пасажирами або ж водій має бути ізольованим та обов’язково пройти температурний скринінг. Перед кожним рейсом транспортний засіб повинен пройти дезінфекцію.
Людей на зупинках та в громадському транспорті 2-го червня було небагато.
Нагадаємо, що 1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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