Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО





Вхід у приміщення можливий тільки зі сторони перону. Та й впускають у вокзал після «стуку в двері», і по декілька людей, щоб не було скупчень, - пише



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Нині, розповідають на вокзалі, випустили лише одну електричку. Вона курсуватиме з обласного центру до Ковеля – о 4:42 ранку, і назад о 18:52 вечора.



А відзавтра, 3 червня, планують пустити ще й потяг Ковель-Київ. Він буде їздити тільки по непарних числах місяця і поки що не зупинятиметься в Рівному та Здолбунові, де епідситуація невтішна. Виїзджатиме ввечері о 22:21.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вокзал відновив свою роботу після карантину. Однак центральні двері нині зачинені.Вхід у приміщення можливий тільки зі сторони перону. Та й впускають у вокзал після «стуку в двері», і по декілька людей, щоб не було скупчень, - пише Конкурент Нині, розповідають на вокзалі, випустили лише одну електричку. Вона курсуватиме з обласного центру до Ковеля – о 4:42 ранку, і назад о 18:52 вечора.А відзавтра, 3 червня, планують пустити ще й потяг Ковель-Київ. Він буде їздити тільки по непарних числах місяця і поки що не зупинятиметься в Рівному та Здолбунові, де епідситуація невтішна. Виїзджатиме ввечері о 22:21.

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