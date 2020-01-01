Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
У Луцьку вокзал відновив свою роботу після карантину. Однак центральні двері нині зачинені.
Вхід у приміщення можливий тільки зі сторони перону. Та й впускають у вокзал після «стуку в двері», і по декілька людей, щоб не було скупчень, - пише Конкурент.
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Нині, розповідають на вокзалі, випустили лише одну електричку. Вона курсуватиме з обласного центру до Ковеля – о 4:42 ранку, і назад о 18:52 вечора.
А відзавтра, 3 червня, планують пустити ще й потяг Ковель-Київ. Він буде їздити тільки по непарних числах місяця і поки що не зупинятиметься в Рівному та Здолбунові, де епідситуація невтішна. Виїзджатиме ввечері о 22:21.
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Вхід у приміщення можливий тільки зі сторони перону. Та й впускають у вокзал після «стуку в двері», і по декілька людей, щоб не було скупчень, - пише Конкурент.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО
Нині, розповідають на вокзалі, випустили лише одну електричку. Вона курсуватиме з обласного центру до Ковеля – о 4:42 ранку, і назад о 18:52 вечора.
А відзавтра, 3 червня, планують пустити ще й потяг Ковель-Київ. Він буде їздити тільки по непарних числах місяця і поки що не зупинятиметься в Рівному та Здолбунові, де епідситуація невтішна. Виїзджатиме ввечері о 22:21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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