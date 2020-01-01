вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО

Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
У Луцьку вокзал відновив свою роботу після карантину. Однак центральні двері нині зачинені.

Вхід у приміщення можливий тільки зі сторони перону. Та й впускають у вокзал після «стуку в двері», і по декілька людей, щоб не було скупчень, - пише Конкурент.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО

Нині, розповідають на вокзалі, випустили лише одну електричку. Вона курсуватиме з обласного центру до Ковеля – о 4:42 ранку, і назад о 18:52 вечора.

А відзавтра, 3 червня, планують пустити ще й потяг Ковель-Київ. Він буде їздити тільки по непарних числах місяця і поки що не зупинятиметься в Рівному та Здолбунові, де епідситуація невтішна. Виїзджатиме ввечері о 22:21.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вокзал, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській митниці у вантажівці знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО
31 травень, 15:00
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
29 травень, 18:00
Напівживий бізнес: як змінився ринок праці на Волині під час карантину Напівживий бізнес: як змінився ринок праці на Волині під час карантину
29 травень, 17:05
Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак
28 травень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 3 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Луцькі підземелля планують відкрити для туристів восени
Сьогодні, 18:42
 0
На волинській митниці у вантажівці знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
 0
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8