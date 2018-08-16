За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних

Водійка намагалася уникнути відповідальності за порушення правила дорожнього руху і наполегливо пропонувала патрульним хабара.Про це повідомили правоохоронці на своєму Telegram каналі.Історія трапилася вчора вранці, 1 червня, у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Патрульні помітили автомобіль Fiat Seicento, водійка якого порушила правила дорожнього руху.Під час спілкування та перевірки документів 24-річна жінка з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонувала поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.Патрульні неодноразово попереджали жінку аби вона припинила протиправну поведінку, однак вона наполягала на своєму.Оскільки в діях особи вбачалися ознаки кримінального правопорушення, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.Наразі проти неї порушили кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.