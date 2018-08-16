За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних
Сьогодні, 16:00
Водійка намагалася уникнути відповідальності за порушення правила дорожнього руху і наполегливо пропонувала патрульним хабара.
Про це повідомили правоохоронці на своєму Telegram каналі.
Історія трапилася вчора вранці, 1 червня, у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Патрульні помітили автомобіль Fiat Seicento, водійка якого порушила правила дорожнього руху.
Під час спілкування та перевірки документів 24-річна жінка з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонувала поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.
Патрульні неодноразово попереджали жінку аби вона припинила протиправну поведінку, однак вона наполягала на своєму.
Оскільки в діях особи вбачалися ознаки кримінального правопорушення, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.
Наразі проти неї порушили кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Про це повідомили правоохоронці на своєму Telegram каналі.
Історія трапилася вчора вранці, 1 червня, у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Патрульні помітили автомобіль Fiat Seicento, водійка якого порушила правила дорожнього руху.
Під час спілкування та перевірки документів 24-річна жінка з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонувала поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.
Патрульні неодноразово попереджали жінку аби вона припинила протиправну поведінку, однак вона наполягала на своєму.
Оскільки в діях особи вбачалися ознаки кримінального правопорушення, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.
Наразі проти неї порушили кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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