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За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних

За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних
Водійка намагалася уникнути відповідальності за порушення правила дорожнього руху і наполегливо пропонувала патрульним хабара.

Про це повідомили правоохоронці на своєму Telegram каналі.

Історія трапилася вчора вранці, 1 червня, у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Патрульні помітили автомобіль Fiat Seicento, водійка якого порушила правила дорожнього руху.

Під час спілкування та перевірки документів 24-річна жінка з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонувала поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Патрульні неодноразово попереджали жінку аби вона припинила протиправну поведінку, однак вона наполягала на своєму.

Оскільки в діях особи вбачалися ознаки кримінального правопорушення, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.

Наразі проти неї порушили кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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Теги: поліція, Ковель, патрульні, кримінал, хабар
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