У футбольному клубі «Карпати» – спалах коронавірусу

Львівські "Карпати" повідомили про спалах захворювання на COVID-19.Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Карапати"."Сьогодні (2 червня, - ред.) з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків", - йдеться у повідомлені.У зв’язку з цим карантин у клубі запровадили щонайменше на два тижні, повністю будуть скасовані будь-які тренування."Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", -