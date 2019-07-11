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У футбольному клубі «Карпати» – спалах коронавірусу

У футбольному клубі «Карпати» – спалах коронавірусу
Львівські "Карпати" повідомили про спалах захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Карапати".

"Сьогодні (2 червня, - ред.) з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків", - йдеться у повідомлені.

У зв’язку з цим карантин у клубі запровадили щонайменше на два тижні, повністю будуть скасовані будь-які тренування.

"Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", -

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Теги: футбол, Карпати, спалах, вірус
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Коментарі 1
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ФК "Карпати", як кажуть Карпатами, нехай вони самі виясняють хто винний. А ось може бути ще така ж біда з нашою ФК "Волинь" чому, бо в рамках підготовки до продовдження чемпіонату з футболу серед колективів Першої Ліги - 23.05.2020 року відбувся товариський поєдинок між ФК "Карпати" та ФК "Волинь". Якщо футбольний клуб Волинь зараз пройде тестування, не виключно, що хтось буде інфікований хворий. Не дай Боже. Буде біда. Тоді перехід Волині до Прем"єр Ліги ставиться під загрозу.
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