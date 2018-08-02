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Лучани не можуть розірвати договорів з «Укртелекомом»: у ситуацію втрутилася поліція. ВІДЕО

Лучани не можуть розірвати договорів з «Укртелекомом»: у ситуацію втрутилася поліція. ВІДЕО
У Луцьку до ПАТ "Укртелекому" прийшли абоненти із заявами на розірвання договорів.

У філії людей не приймають. На місце події викликали поліцію, - пише Суспільне.

Лучанка Валентина Миронченко розповіла, що упродовж тижня телефонує і приходить у відділення "Укртелекому" у Луцьку. Жінка хоче відмовитися від послуг зв’язку, бо, каже, зросла вартість від 90 до 244 гривень на місяць.

Пенсіонерці – 73 роки. З її слів, заяву на відмову від послуги у неї не приймають. На номери, що вказані для звернень абонентів під час карантину, додзвонитися не може.

"Мені не потрібен домашній телефон, і не потрібен інтернет. І тут 26-го числа було багато людей, усі набирали з своїх телефонів і ніхто не відповідає. Стіна!" - говорить Валентина Миронченко.

Під філієї «Укртелекому» в Луцьку зібрали 4 абоненти. Усі вони кажуть: мають притензії до роботи підприємства з абонентами.

Зазначається, що під час розмови до кореспондентів Суспільного вийшла охоронниця філії. Жінка намагалася силою припинити зйомку та спілкування з абонентами.

На місце події люди викликали поліцію. Прес-офіцер патрульної поліції в області Богдан Павлович розповів: у громадян відібрали пояснення і скерували їх до Луцького відділку поліції.

Через кілька хвилин до абонентів вийшла жінка, яка прийняла заяви на відмову від послуг. Працівниця "Укртелекому" журналістам не представилася.

Луцький адвокат Олег Огородник розповів, що у ситуації, коли не хочуть приймати заяви про припинення надання послуг, як у випадку з «Укртелекомом», абонентам потрібно надсилати заяви рекомендованим листом з повідомленням.

Зі слів заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в області Геннадія Кожевнікова, від початку року надійшли дві скарги на роботу «Укртелекому».
Держпродспоживслужба може зобов’язати філію розірвати договори з абонентами відповідним приписом.


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Теги: Луцьк, Укртелеком, ситуація
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