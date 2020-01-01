День послуг без фіксованих цін: у луцькому салоні краси зібрали 14 тисяч для онкохворих діток





Відбулася вона 1 червня.



У салоні надавали послуги без фіксованих цін. Тобто кожен клієнт оплачував



Як інформує фонд "СТОПРАК", учора, у День захисту дітей, дівчата не покладаючи рук працювали, створюючи красу, а всі отримані від клієнтів кошти (а це 14 540 гривень) передали для потреб онкохворої малечі.



"Дякуємо також кожному відвідувачеві салону краси! Дякуємо за те, що не скористалися шансом отримати послугу безкоштовно, а заплатили на свій розсуд! Учора ви точно стали красивішими не лише ззовні! Дякуємо, що разом з нами допомагаєте рятувати малечу!", - йдеться в повідомленні.



За отримані гроші придбають ліки або розхідні матеріали для потреб Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку салон краси «Malena» організував благодійну акцію на підтримку онкохворих дітей.Відбулася вона 1 червня.У салоні надавали послуги без фіксованих цін. Тобто кожен клієнт оплачував майстрам рівно стільки, скільки вважав за потрібне Як інформує фонд "СТОПРАК", учора, у День захисту дітей, дівчата не покладаючи рук працювали, створюючи красу, а всі отримані від клієнтів кошти (а це 14 540 гривень) передали для потреб онкохворої малечі."Дякуємо також кожному відвідувачеві салону краси! Дякуємо за те, що не скористалися шансом отримати послугу безкоштовно, а заплатили на свій розсуд! Учора ви точно стали красивішими не лише ззовні! Дякуємо, що разом з нами допомагаєте рятувати малечу!", - йдеться в повідомленні.За отримані гроші придбають ліки або розхідні матеріали для потреб Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.

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