У Луцьку на Рівненській – подвійна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Інцидент трапився поблизу світлофору, що на перетині вулиці Рівненської та проспекту Відродження. Hyundai врізався у позашляховик Toyota, а в нього – ВАЗ. Зі слів очевидців, аварія сталась через недотримання безпечної дистанції руху та слизьку дорогу.



На місці події працює поліція, деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась подвійна аварія. На світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився поблизу світлофору, що на перетині вулиці Рівненської та проспекту Відродження. Hyundai врізався у позашляховик Toyota, а в нього – ВАЗ. Зі слів очевидців, аварія сталась через недотримання безпечної дистанції руху та слизьку дорогу.На місці події працює поліція, деталі – згодом.

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