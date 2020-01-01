У Луцьку на Рівненській – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась подвійна аварія. На світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу світлофору, що на перетині вулиці Рівненської та проспекту Відродження. Hyundai врізався у позашляховик Toyota, а в нього – ВАЗ. Зі слів очевидців, аварія сталась через недотримання безпечної дистанції руху та слизьку дорогу.
На місці події працює поліція, деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу світлофору, що на перетині вулиці Рівненської та проспекту Відродження. Hyundai врізався у позашляховик Toyota, а в нього – ВАЗ. Зі слів очевидців, аварія сталась через недотримання безпечної дистанції руху та слизьку дорогу.
На місці події працює поліція, деталі – згодом.
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