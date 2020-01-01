На Стиру у Маневицькому районі спіймали «на гарячому» трьох браконьєрів. ФОТО





Так, склали 25 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та сім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформлено 4 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 23 заборонених знарядь лову,



«За даний період на порушників накладено 1 173 грн штрафів, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 986 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили шість кг водних біоресурсів. Також у порушників вилучено шість од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Так, 28 травня під час рибоохоронного рейду на старе русло річки Стир, що поблизу села Цміни Маневицького району, викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.



На особу склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності.



На тій ж водоймі в ході рибоохоронної роботи викрили двох громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.



Того ж дня провели спільний рейд з працівниками Національної поліції та прикордонниками на водойми Любешівського району. Так, На озері Скорінь поблизу села Дольськ викрили двох громадян, які ловили рибу з дерев’яного човна за допомогою двох мисинових сіток. Порушники встигли виловити рибу: карася сріблястого - 30 та краснопірки – 7. Збитки, завдані рибним запасам, склали 986 грн.



На осіб склали протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 25 травня по 1 червня інспектори Волинського рибпатруля зафіксували 36 порушень.Так, склали 25 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та сім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформлено 4 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 23 заборонених знарядь лову, інформує пресслужба рибпатруля Волині.«За даний період на порушників накладено 1 173 грн штрафів, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 986 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили шість кг водних біоресурсів. Також у порушників вилучено шість од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляТак, 28 травня під час рибоохоронного рейду на старе русло річки Стир, що поблизу села Цміни Маневицького району, викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На особу склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності.На тій ж водоймі в ході рибоохоронної роботи викрили двох громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.Того ж дня провели спільний рейд з працівниками Національної поліції та прикордонниками на водойми Любешівського району. Так, На озері Скорінь поблизу села Дольськ викрили двох громадян, які ловили рибу з дерев’яного човна за допомогою двох мисинових сіток. Порушники встигли виловити рибу: карася сріблястого - 30 та краснопірки – 7. Збитки, завдані рибним запасам, склали 986 грн.На осіб склали протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.

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