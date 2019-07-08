На волинській митниці у вантажівці знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО





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Так, 31 травня на «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби в напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний автомобіль марки Fiat Ducato під керуванням громадянина України. Відповідно до поданих товаросупровідних документів у Fiat Ducato переміщувалися автомобілі Toyota Avensis та Volkswagen Caddy.



В результаті проведення повного митного огляду в легковому автомобілі марки Volkswagen, в паливному баці виявили приховані від митного контролю 11 пластикових пляшок різного об’єму із пігулками круглої форми білого кольору загальною вагою брутто 21,3 кг.



Виявлення вищевказаних пляшок із пігулками стало можливим завдяки використанню рентгенівської скануючої системи. Огляд проводився із залученням службової собаки кличці "Філ".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» у вантажівці знайшли та вилучили понад 20 кілограм пігулок.Про це йдеться на сторінці Волинської митниці Держмитслужби.Так, 31 травня на «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби в напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний автомобіль марки Fiat Ducato під керуванням громадянина України. Відповідно до поданих товаросупровідних документів у Fiat Ducato переміщувалися автомобілі Toyota Avensis та Volkswagen Caddy.В результаті проведення повного митного огляду в легковому автомобілі марки Volkswagen, в паливному баці виявили приховані від митного контролю 11 пластикових пляшок різного об’єму із пігулками круглої форми білого кольору загальною вагою брутто 21,3 кг.Виявлення вищевказаних пляшок із пігулками стало можливим завдяки використанню рентгенівської скануючої системи. Огляд проводився із залученням службової собаки кличці "Філ".

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