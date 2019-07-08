вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО

На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
На митному посту «Ягодин» в автомобілі знайшли та вилучили понад 20 кілограм пігулок.

Про це йдеться на сторінці Волинської митниці Держмитслужби.

Так, 31 травня на «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби в напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний автомобіль марки Fiat Ducato під керуванням громадянина України. Відповідно до поданих товаросупровідних документів у Fiat Ducato переміщувалися автомобілі Toyota Avensis та Volkswagen Caddy.

В результаті проведення повного митного огляду в легковому автомобілі марки Volkswagen, в паливному баці виявили приховані від митного контролю 11 пластикових пляшок різного об’єму із пігулками круглої форми білого кольору загальною вагою брутто 21,3 кг.

Виявлення вищевказаних пляшок із пігулками стало можливим завдяки використанню рентгенівської скануючої системи. Огляд проводився із залученням службової собаки кличці "Філ".

На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, вантажівка, пігулки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 3 червня
Сьогодні, 19:00
Луцькі підземелля планують відкрити для туристів восени
Сьогодні, 18:42
На волинській митниці в авто знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
22 травень, 20:43
На «Ягодині» вилучили партію незаконного спортивного інвентарю. ФОТО На «Ягодині» вилучили партію незаконного спортивного інвентарю. ФОТО
13 березень, 17:28
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
07 лютий, 13:10
У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок
08 липень, 2019, 02:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
 0
Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 20:27
 0
Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8