Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ





Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко,



"Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію.



Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зауважив Віктор Ляшко.



За словами Головного санітарного лікаря, подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.



Нагадаємо, наразі в Україні до 22 червня діє "адаптивний карантин".

За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали 388 хворих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 22 червня Міністерство охорони здоров'я можливо запропонує переглянути карантинні обмеження.Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Головний санітарний лікар пише "УП"."Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію.Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зауважив Віктор Ляшко.За словами Головного санітарного лікаря, подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.Нагадаємо, наразі в Україні до 22 червня діє "адаптивний карантин".За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали 388 хворих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію