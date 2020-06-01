Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
Після 22 червня Міністерство охорони здоров'я можливо запропонує переглянути карантинні обмеження.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "УП".
"Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію.
Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зауважив Віктор Ляшко.
За словами Головного санітарного лікаря, подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.
Нагадаємо, наразі в Україні до 22 червня діє "адаптивний карантин".
За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали 388 хворих.
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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "УП".
"Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію.
Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зауважив Віктор Ляшко.
За словами Головного санітарного лікаря, подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.
Нагадаємо, наразі в Україні до 22 червня діє "адаптивний карантин".
За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали 388 хворих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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