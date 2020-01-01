Випускник волинської школи – серед кращих знавців історії України

Максим Дармовіс став переможцем всеукраїнського онлайн-конкурсу «Відун», присвяченого Дню Героїв України.



Про це



Організаторами конкурсу «Відун» є Міністерство освіти і науки України спільно з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.



Із результатом 41 бал із 45 можливих Максим Дармовіс опинився у числі кращих знавців історії України. Юнак займається спортивним туризмом та неодноразово був переможцем різноманітних краєзнавчих змагань та конкурсів.

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