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Випускник волинської школи – серед кращих знавців історії України

Випускник волинської школи – серед кращих знавців історії України
Випускник Боратинської школи, житель Променя Максим Дармовіс став переможцем всеукраїнського онлайн-конкурсу «Відун», присвяченого Дню Героїв України.

Про це повідомляє пресслужба Боратинської сільради.

Організаторами конкурсу «Відун» є Міністерство освіти і науки України спільно з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

Із результатом 41 бал із 45 можливих Максим Дармовіс опинився у числі кращих знавців історії України. Юнак займається спортивним туризмом та неодноразово був переможцем різноманітних краєзнавчих змагань та конкурсів.

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Теги: історія України, волинянин, випускник
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