Випускник волинської школи – серед кращих знавців історії України
Сьогодні, 21:52
Випускник Боратинської школи, житель Променя Максим Дармовіс став переможцем всеукраїнського онлайн-конкурсу «Відун», присвяченого Дню Героїв України.
Про це повідомляє пресслужба Боратинської сільради.
Організаторами конкурсу «Відун» є Міністерство освіти і науки України спільно з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.
Із результатом 41 бал із 45 можливих Максим Дармовіс опинився у числі кращих знавців історії України. Юнак займається спортивним туризмом та неодноразово був переможцем різноманітних краєзнавчих змагань та конкурсів.
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Про це повідомляє пресслужба Боратинської сільради.
Організаторами конкурсу «Відун» є Міністерство освіти і науки України спільно з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.
Із результатом 41 бал із 45 можливих Максим Дармовіс опинився у числі кращих знавців історії України. Юнак займається спортивним туризмом та неодноразово був переможцем різноманітних краєзнавчих змагань та конкурсів.
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