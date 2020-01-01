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У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО

У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
В селі Затурці Локачинського району добудовують нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 3-4 лікаря будують, що на вул. Б.Хмельницького.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації ВОлинської облдержадміністрації.

Нині будівельна готовність об’єкта становить вже 95 %, хоча роботи розпочалися лише у грудні 2019-го року. Загальна кошторисна вартість – 9 млн 305,184 тис. гривень. В експлуатацію планують здати до липня 2020-го року. Медзаклад розрахований на 15 робочих місць.

Споруджують амбулаторію за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО


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Теги: Локачинський район, нова амбулаторія
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