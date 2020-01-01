У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО





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Нині будівельна готовність об’єкта становить вже 95 %, хоча роботи розпочалися лише у грудні 2019-го року. Загальна кошторисна вартість – 9 млн 305,184 тис. гривень. В експлуатацію планують здати до липня 2020-го року. Медзаклад розрахований на 15 робочих місць.



Споруджують амбулаторію за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.







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