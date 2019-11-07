Померла жінка, яку авто збило на проспекті Перемоги у Луцьку

Жінка, якупомерла.Про цеповідомила сусідка постраждалої у ДТПЖінка розповіла, що від отриманих травм потерпіла в аварії померла сьогодні вранці, 2 червня.«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів, вчора розмовляла зі свідками. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів «Сітроен Джампер»», – йдеться у повідомленні.Також зазначає, що померлій невдовзі мало б виповнитися 84 роки.Нагадаємо, учора, 1 червня, пообіді на пішохідному переході Citroen Jumper на значній швидкості збив жінку. З місця пригоди її забрала швидка.