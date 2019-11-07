Померла жінка, яку авто збило на проспекті Перемоги у Луцьку
Сьогодні, 19:20
Жінка, яку вчора авто збило на пішоходному переході на проспекті Перемоги у Луцьку, померла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сусідка постраждалої у ДТП Наталія Парфенюк.
Жінка розповіла, що від отриманих травм потерпіла в аварії померла сьогодні вранці, 2 червня.
«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів, вчора розмовляла зі свідками. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів «Сітроен Джампер»», – йдеться у повідомленні.
Також зазначає, що померлій невдовзі мало б виповнитися 84 роки.
Нагадаємо, учора, 1 червня, пообіді на пішохідному переході Citroen Jumper на значній швидкості збив жінку. З місця пригоди її забрала швидка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сусідка постраждалої у ДТП Наталія Парфенюк.
Жінка розповіла, що від отриманих травм потерпіла в аварії померла сьогодні вранці, 2 червня.
«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів, вчора розмовляла зі свідками. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів «Сітроен Джампер»», – йдеться у повідомленні.
Також зазначає, що померлій невдовзі мало б виповнитися 84 роки.
Нагадаємо, учора, 1 червня, пообіді на пішохідному переході Citroen Jumper на значній швидкості збив жінку. З місця пригоди її забрала швидка.
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