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Померла жінка, яку авто збило на проспекті Перемоги у Луцьку

Померла жінка, яку авто збило на проспекті Перемоги у Луцьку
Жінка, яку вчора авто збило на пішоходному переході на проспекті Перемоги у Луцьку, померла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сусідка постраждалої у ДТП Наталія Парфенюк.

Жінка розповіла, що від отриманих травм потерпіла в аварії померла сьогодні вранці, 2 червня.

«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів, вчора розмовляла зі свідками. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів «Сітроен Джампер»», – йдеться у повідомленні.

Також зазначає, що померлій невдовзі мало б виповнитися 84 роки.

Нагадаємо, учора, 1 червня, пообіді на пішохідному переході Citroen Jumper на значній швидкості збив жінку. З місця пригоди її забрала швидка.

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Теги: Луцьк, смерть, аварія
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