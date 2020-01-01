вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +6…+9 градусів, удень – до +11…+14. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 20:27
Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня
Сьогодні, 20:00
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 19:39
На Стиру у Маневицькому районі спіймали «на гарячому» трьох браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня
01 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 травня Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 травня
30 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня
29 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 29 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 29 травня
28 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
 0
Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 20:27
 0
Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У селі на Волині закінчують будівництво нової амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8