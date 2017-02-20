Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО





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Нагадаємо, 31 травня на митному посту «Ягодин» в автомобілі знайшли та вилучили понад 20 кілограм пігулок.



Вилучили партію псевдоефедрину на понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи. На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus», які використовуються для синтезу метамфетаміну. «Товар» зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.



Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту «Ягодин» Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.



У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.



Слідчі дії тривають.



Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Служби безпеки України затримали на "Ягодині" наркокур'єрів з Рівненщини під час спроби контрабанди прекурсорів із Євросоюзу.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Нагадаємо, 31 травня нав автомобілі знайшли та вилучили понад 20 кілограм пігулок.Вилучили партію псевдоефедрину на понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи. На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus», які використовуються для синтезу метамфетаміну. «Товар» зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту «Ягодин» Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.Слідчі дії тривають.Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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