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Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО

Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали на "Ягодині" наркокур'єрів з Рівненщини під час спроби контрабанди прекурсорів із Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нагадаємо, 31 травня на митному посту «Ягодин» в автомобілі знайшли та вилучили понад 20 кілограм пігулок.

Вилучили партію псевдоефедрину на понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи. На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus», які використовуються для синтезу метамфетаміну. «Товар» зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.

Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту «Ягодин» Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО
Пігулки, які знайшли в авто на «Ягодині», перевозило подружжя наркокур'єрів. ФОТО

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Теги: ягодин, наркотики, подружжя, СБУ
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