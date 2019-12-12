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У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО

У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО
У Ковелі чоловік намагався зістрибнути з балкону. Відповідне відео оприлюднили на сторінці kovel_online в Іnstagram.

«На вокзалі в одному із закладів чоловік, ймовірно, хоче зістрибнути з балкону.

Деталі з’ясовуються», – йдеться у дописі.

Та уже за кілька хвилин чоловіка вдалось зняти та забрати в приміщення.

На місці події працювали медики та поліція.






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Теги: чоловік, балкон, Ковель
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