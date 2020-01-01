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У Луцьку водіям тролейбусів ще з березня боргують зарплату

У Луцьку водіям тролейбусів ще з березня боргують зарплату
Через карантин водіям луцьких тролейбусів не виплатили зарплату, але цю проблему сподіваються вирішити найближчим часом.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

«Ми припинили працювати ще з середини березня. За цей час накопичилися борги по зарплатах. На жаль, у нас немає власних коштів, щоб їх покрити. Зараз питання виплати зарплат на першому місці. Думаю, ми спільно з владою знайдемо шлях вирішення цього питання», - заявив Володимир Пуц.

Зазначимо, що через карантин і перерву у роботі громадського транспорту працівники ЛПЕ не отримали зарплат за попередні місяці.

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Теги: тролейбус, зарплата, ЛПЕ, гроші
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