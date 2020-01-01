У Луцьку водіям тролейбусів ще з березня боргують зарплату





Про це у коментарі власкору Володимир Пуц.



«Ми припинили працювати ще з середини березня. За цей час накопичилися борги по зарплатах. На жаль, у нас немає власних коштів, щоб їх покрити. Зараз питання виплати зарплат на першому місці. Думаю, ми спільно з владою знайдемо шлях вирішення цього питання», - заявив Володимир Пуц.



Зазначимо, що через карантин і перерву у роботі громадського транспорту працівники ЛПЕ не отримали зарплат за попередні місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин водіям луцьких тролейбусів не виплатили зарплату, але цю проблему сподіваються вирішити найближчим часом.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Луцького підприємства електротранспорту«Ми припинили працювати ще з середини березня. За цей час накопичилися борги по зарплатах. На жаль, у нас немає власних коштів, щоб їх покрити. Зараз питання виплати зарплат на першому місці. Думаю, ми спільно з владою знайдемо шлях вирішення цього питання», - заявив Володимир Пуц.Зазначимо, що через карантин і перерву у роботі громадського транспорту працівники ЛПЕ не отримали зарплат за попередні місяці.

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