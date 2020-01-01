В Україні лікарка повторно захворіла на коронавірус – ЗМІ
Сьогодні, 01:32
У Чернівцях лікарка-анестезіолог повторно захворіла на коронавірус.
Про це написала лікарка Анна Рибарчук у фейсбуці, – передає 5 канал.
За її словами, у неї вже тиждень пневмонія і повторний позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Лікарка вважає, що знову захворіла унаслідок того, що не маючи антитіл у крові, одразу після хвороби вийшла на роботу.
Рибарчук також додала, що на її думку, нині рано ходити без хороших засобів захисту та відпочивати в компаніях.
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Про це написала лікарка Анна Рибарчук у фейсбуці, – передає 5 канал.
За її словами, у неї вже тиждень пневмонія і повторний позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Лікарка вважає, що знову захворіла унаслідок того, що не маючи антитіл у крові, одразу після хвороби вийшла на роботу.
Рибарчук також додала, що на її думку, нині рано ходити без хороших засобів захисту та відпочивати в компаніях.
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