Демонтаж триває: одну частину Центрального ринку вже «зачистили». ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
На 16-ти торгівельних об’єктах, що розташовані з правого боку Центрального ринку у Луцьку по вулиці Замковій, інспектори муніципальної варти наклеїли повідомлення про демонтаж.
Нині підприємці цієї частини ринку з’ясовували – як далі працювати. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, з лівої частини ринку, станом на 28 травня працівники департаменту муніципальної варти демонтували 420 контейнерів.
Два тижні тому, розповідає підприємиця Галина Зеленська, продавала рибу з лівого боку Центрального ринку. Коли почався демонтаж контейнерів, каже, вирішила орендувати приміщення в іншому боці базару. Сьогодні зранку на магазині побачила повідомлення про демонтаж.
"Сподівалися, що тут буде краще, але, та сама ситуація. Сьогодні власники йдуть, але результат буде, напевно, плачевний".
Жінка разом з іншими підприємцями прийшла в Департамент Муніципальної Варти Луцька за роз’ясненнями.
Начальник відділу демонтажів Департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що повідомлення про демонтаж торгових яток на вулиці Замковій напередодні, 1 червня увечері, розклеїли інспектори.
"Є відповідні судові рішення і земельна ділянка повернута у комунальну власність ті споруди, що знаходяться на цій земельній ділянці є незаконними.
"Здійснюватимуть демонтаж 16-ти контейнерів по вулиці Замоковій після відповідного рішення сесії або ж виконавчого комітету Луцької міської ради, - розповів Суспільному Роман Кулик.
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Нині підприємці цієї частини ринку з’ясовували – як далі працювати. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, з лівої частини ринку, станом на 28 травня працівники департаменту муніципальної варти демонтували 420 контейнерів.
Два тижні тому, розповідає підприємиця Галина Зеленська, продавала рибу з лівого боку Центрального ринку. Коли почався демонтаж контейнерів, каже, вирішила орендувати приміщення в іншому боці базару. Сьогодні зранку на магазині побачила повідомлення про демонтаж.
"Сподівалися, що тут буде краще, але, та сама ситуація. Сьогодні власники йдуть, але результат буде, напевно, плачевний".
Жінка разом з іншими підприємцями прийшла в Департамент Муніципальної Варти Луцька за роз’ясненнями.
Начальник відділу демонтажів Департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що повідомлення про демонтаж торгових яток на вулиці Замковій напередодні, 1 червня увечері, розклеїли інспектори.
"Є відповідні судові рішення і земельна ділянка повернута у комунальну власність ті споруди, що знаходяться на цій земельній ділянці є незаконними.
"Здійснюватимуть демонтаж 16-ти контейнерів по вулиці Замоковій після відповідного рішення сесії або ж виконавчого комітету Луцької міської ради, - розповів Суспільному Роман Кулик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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