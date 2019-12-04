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Демонтаж триває: одну частину Центрального ринку вже «зачистили». ВІДЕО

Демонтаж триває: одну частину Центрального ринку вже «зачистили». ВІДЕО
На 16-ти торгівельних об’єктах, що розташовані з правого боку Центрального ринку у Луцьку по вулиці Замковій, інспектори муніципальної варти наклеїли повідомлення про демонтаж.

Нині підприємці цієї частини ринку з’ясовували – як далі працювати. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Нагадаємо, з лівої частини ринку, станом на 28 травня працівники департаменту муніципальної варти демонтували 420 контейнерів.

Так нині виглядає ліва частина Центрального ринку
Так нині виглядає ліва частина Центрального ринку


Два тижні тому, розповідає підприємиця Галина Зеленська, продавала рибу з лівого боку Центрального ринку. Коли почався демонтаж контейнерів, каже, вирішила орендувати приміщення в іншому боці базару. Сьогодні зранку на магазині побачила повідомлення про демонтаж.

"Сподівалися, що тут буде краще, але, та сама ситуація. Сьогодні власники йдуть, але результат буде, напевно, плачевний".

Жінка разом з іншими підприємцями прийшла в Департамент Муніципальної Варти Луцька за роз’ясненнями.

Начальник відділу демонтажів Департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що повідомлення про демонтаж торгових яток на вулиці Замковій напередодні, 1 червня увечері, розклеїли інспектори.

"Є відповідні судові рішення і земельна ділянка повернута у комунальну власність ті споруди, що знаходяться на цій земельній ділянці є незаконними.

"Здійснюватимуть демонтаж 16-ти контейнерів по вулиці Замоковій після відповідного рішення сесії або ж виконавчого комітету Луцької міської ради, - розповів Суспільному Роман Кулик.

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Теги: Центральний ринок, демонтаж, муніципальна варта
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