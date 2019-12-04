Демонтаж триває: одну частину Центрального ринку вже «зачистили». ВІДЕО





Нині підприємці цієї частини ринку з’ясовували – як далі працювати. Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, з лівої частини ринку, станом на 28 травня працівники департаменту муніципальної варти демонтували 420 контейнерів.



Так нині виглядає ліва частина Центрального ринку



Два тижні тому, розповідає підприємиця Галина Зеленська, продавала рибу з лівого боку Центрального ринку. Коли почався демонтаж контейнерів, каже, вирішила орендувати приміщення в іншому боці базару. Сьогодні зранку на магазині побачила повідомлення про демонтаж.



"Сподівалися, що тут буде краще, але, та сама ситуація. Сьогодні власники йдуть, але результат буде, напевно, плачевний".



Жінка разом з іншими підприємцями прийшла в Департамент Муніципальної Варти Луцька за роз’ясненнями.



Начальник відділу демонтажів Департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що повідомлення про демонтаж торгових яток на вулиці Замковій напередодні, 1 червня увечері, розклеїли інспектори.



"Є відповідні судові рішення і земельна ділянка повернута у комунальну власність ті споруди, що знаходяться на цій земельній ділянці є незаконними.



"Здійснюватимуть демонтаж 16-ти контейнерів по вулиці Замоковій після відповідного рішення сесії або ж виконавчого комітету Луцької міської ради, - розповів Суспільному Роман Кулик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 16-ти торгівельних об’єктах, що розташовані з правого боку Центрального ринку у Луцьку по вулиці Замковій, інспектори муніципальної варти наклеїли повідомлення про демонтаж.Нині підприємці цієї частини ринку з’ясовували – як далі працювати. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Нагадаємо, з лівої частини ринку, станом на 28 травня працівники департаменту муніципальної варти демонтували 420 контейнерів.Два тижні тому, розповідає підприємиця, продавала рибу з лівого боку Центрального ринку. Коли почався демонтаж контейнерів, каже, вирішила орендувати приміщення в іншому боці базару. Сьогодні зранку на магазині побачила повідомлення про демонтаж."Сподівалися, що тут буде краще, але, та сама ситуація. Сьогодні власники йдуть, але результат буде, напевно, плачевний".Жінка разом з іншими підприємцями прийшла в Департамент Муніципальної Варти Луцька за роз’ясненнями.Начальник відділу демонтажів Департаменту муніципальної вартирозповів, що повідомлення про демонтаж торгових яток на вулиці Замковій напередодні, 1 червня увечері, розклеїли інспектори."Є відповідні судові рішення і земельна ділянка повернута у комунальну власність ті споруди, що знаходяться на цій земельній ділянці є незаконними."Здійснюватимуть демонтаж 16-ти контейнерів по вулиці Замоковій після відповідного рішення сесії або ж виконавчого комітету Луцької міської ради, - розповів Суспільному Роман Кулик.

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