Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки





Про це інформує



Згідно з попередніми планами, озеленення, облаштування підходів до острова та встановлення дитячого майданчика – все це повинні були завершити до літа. Строки відклали через карантин.



Поки що до острова облаштовують підходи. Зі сторони дев’ятиповерхівок вкладають доріжки з бруківки. З боку вулиці Луцької з’явилися сходи, пандус та місток через річку.



У березні було вирішено, які зелені насадження згодом з’являться на острові. Також тут планують встановити дитячий майданчик у формі корабля.



Раніше в рекреаційній зоні встановили освітлення та відеоспостереження, а також лавки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в червні продовжують благоустрій рекреаційної зони на річці Риловиця.Про це інформує БУГ Згідно з попередніми планами, озеленення, облаштування підходів до острова та встановлення дитячого майданчика – все це повинні були завершити до літа. Строки відклали через карантин.Поки що до острова облаштовують підходи. Зі сторони дев’ятиповерхівок вкладають доріжки з бруківки. З боку вулиці Луцької з’явилися сходи, пандус та місток через річку.У березні було вирішено, які зелені насадження згодом з’являться на острові. Також тут планують встановити дитячий майданчик у формі корабля.Раніше в рекреаційній зоні встановили освітлення та відеоспостереження, а також лавки.

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