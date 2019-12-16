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Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки

Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
У Володимирі-Волинському в червні продовжують благоустрій рекреаційної зони на річці Риловиця.

Про це інформує БУГ.

Згідно з попередніми планами, озеленення, облаштування підходів до острова та встановлення дитячого майданчика – все це повинні були завершити до літа. Строки відклали через карантин.

Поки що до острова облаштовують підходи. Зі сторони дев’ятиповерхівок вкладають доріжки з бруківки. З боку вулиці Луцької з’явилися сходи, пандус та місток через річку.

У березні було вирішено, які зелені насадження згодом з’являться на острові. Також тут планують встановити дитячий майданчик у формі корабля.

Раніше в рекреаційній зоні встановили освітлення та відеоспостереження, а також лавки.

Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки

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Теги: Володимир-Волинський, Риловиця, рекреаційна зона
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