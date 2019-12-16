Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Сьогодні, 22:49
У Володимирі-Волинському в червні продовжують благоустрій рекреаційної зони на річці Риловиця.
Про це інформує БУГ.
Згідно з попередніми планами, озеленення, облаштування підходів до острова та встановлення дитячого майданчика – все це повинні були завершити до літа. Строки відклали через карантин.
Поки що до острова облаштовують підходи. Зі сторони дев’ятиповерхівок вкладають доріжки з бруківки. З боку вулиці Луцької з’явилися сходи, пандус та місток через річку.
У березні було вирішено, які зелені насадження згодом з’являться на острові. Також тут планують встановити дитячий майданчик у формі корабля.
Раніше в рекреаційній зоні встановили освітлення та відеоспостереження, а також лавки.
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Про це інформує БУГ.
Згідно з попередніми планами, озеленення, облаштування підходів до острова та встановлення дитячого майданчика – все це повинні були завершити до літа. Строки відклали через карантин.
Поки що до острова облаштовують підходи. Зі сторони дев’ятиповерхівок вкладають доріжки з бруківки. З боку вулиці Луцької з’явилися сходи, пандус та місток через річку.
У березні було вирішено, які зелені насадження згодом з’являться на острові. Також тут планують встановити дитячий майданчик у формі корабля.
Раніше в рекреаційній зоні встановили освітлення та відеоспостереження, а також лавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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