Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Сьогодні, 08:10
Від сьогодні, 3 червня, можна буде відвідати Луцький замок.
Про це у facebook інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Водночас лучан та гостей міста просять дотримуватись карантинних вимог.
"Друзі! Гарна новина!
03.06.2020 ми розпочинаємо роботу! Будемо раді бачити Вас!
Замок працює з 10:00 до 19:00 години.
Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування! (Маски, антисептик, рукавички, дистанція)".
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Про це у facebook інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Водночас лучан та гостей міста просять дотримуватись карантинних вимог.
"Друзі! Гарна новина!
03.06.2020 ми розпочинаємо роботу! Будемо раді бачити Вас!
Замок працює з 10:00 до 19:00 години.
Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування! (Маски, антисептик, рукавички, дистанція)".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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