вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для відвідувачів відкривають Луцький замок

Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Від сьогодні, 3 червня, можна буде відвідати Луцький замок.

Про це у facebook інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Водночас лучан та гостей міста просять дотримуватись карантинних вимог.

"Друзі! Гарна новина!

03.06.2020 ми розпочинаємо роботу! Будемо раді бачити Вас!
Замок працює з 10:00 до 19:00 години.

Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування! (Маски, антисептик, рукавички, дистанція)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький замок, карантин, відвідувачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Сьогодні, 08:10
В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами
Сьогодні, 07:35
Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Сьогодні, 06:13
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 05:03
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Сьогодні, 04:44
Схожі новини
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
02 червень, 18:13
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
02 червень, 18:01
На Львівщині не стали послаблювати карантин: хворих занадто багато На Львівщині не стали послаблювати карантин: хворих занадто багато
01 червень, 17:55
До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь
01 червень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Сьогодні, 08:10
 0
В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами
Сьогодні, 07:35
 0
Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Сьогодні, 06:13
 0
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 05:03
 0
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Сьогодні, 04:44
 0
Медіа
відео
1/8