Для відвідувачів відкривають Луцький замок





Про це у



Водночас лучан та гостей міста просять дотримуватись карантинних вимог.



"Друзі! Гарна новина!



03.06.2020 ми розпочинаємо роботу! Будемо раді бачити Вас!

Замок працює з 10:00 до 19:00 години.



Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування! (Маски, антисептик, рукавички, дистанція)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 3 червня, можна буде відвідати Луцький замок.Про це у facebook інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.Водночас лучан та гостей міста просять дотримуватись карантинних вимог."Друзі! Гарна новина!03.06.2020 ми розпочинаємо роботу! Будемо раді бачити Вас!Замок працює з 10:00 до 19:00 години.Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування! (Маски, антисептик, рукавички, дистанція)".

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