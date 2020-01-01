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Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО
31 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний транспортний засіб марки «Сканія».

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Відповідно до товаросупровідних документів в згаданому автомобілі переміщується вантаж «Взуття макасіни» в загальній кількості 4620 пар. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявлено незадеклавовані 300 пар чоловічого взуття торгівельної марки «Livergy» загальною вартістю понад 113 тисяч гривень.

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти партію чоловічого взуття. ФОТО

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Ягодин, взуття, митниця
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