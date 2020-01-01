У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 05:03
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі наразі розробляється 133 потенційні вакцини проти коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
"Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.
Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
"Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.
Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.
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