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У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу

У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі наразі розробляється 133 потенційні вакцини проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.

Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.

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Теги: коронавірус, вакцина, науковці, випробування
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