У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу





Про це повідомляє



"Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.



Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі наразі розробляється 133 потенційні вакцини проти коронавірусної хвороби.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN "Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.

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