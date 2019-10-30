вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами

В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.

Про це розповів 2 червня експерт Офісу підтримки реформ при Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі) Павло Кушнірук під час круглого столу "Платні дороги для іноземних перевізників", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Офісом підтримки реформ, разом з Укравтодором, з фахівцями галузі, державним дорожнім інститутом було розроблено проєкти законів щодо впровадження плати за проїзд дорогами загального користування", - сказав Кушнірук.

Він зазначив, що ці законопроєкти гармонізують українське законодавство з європейським.

За словами Кушнірука, така плата буде введена для іноземних вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн і буде зніматися тільки в тому разі, якщо вантажівка проїде по дорозі з якісним покриттям.

Плата за користування неякісними дорогами, наголосив експерт, зніматися не буде.

"У такому випадку у нас є додаткова мотивація для держави - розвивати якісну мережу доріг. А перевізник буде розуміти, що він платить кошти за якісну інфраструктуру", - пояснив Кушнірук.

Він додав, що завдяки системі оплати за користування дорогами зросте фінансування Дорожнього фонду, що, в свою чергу, дасть змогу збудувати або відремонтувати більше доріг в Україні.

Законопроєкти №3544 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" та №3545 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" були зареєстровані у Верховній Раді України 27 травня 2020 року.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту №3544, окрім запровадження плати за проїзд, документ також має на меті вирішити питання збільшення доходів Дорожнього фонду, встановлює справедливий підхід до збирання коштів на розвиток доріг від користувачів дорожньої інфраструктури та забезпечує імплементацію європейського законодавства в частині плати за проїзд.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту №3545, цим документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, відповідно до яких плата за використання автомобільних доріг загального користування державного значення транспортними засобами з максимальною дозволеною загальною масою 12 тонн і більше, а також коштів від санкцій за порушення порядку внесення такої плати, буде спрямована до Державного дорожнього фонду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ватажівки, дорога, плата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Сьогодні, 08:10
В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами
Сьогодні, 07:35
Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Сьогодні, 06:13
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 05:03
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Сьогодні, 04:44
Схожі новини
В Україні планують побудувати чотири платні дороги В Україні планують побудувати чотири платні дороги
30 жовтень, 2019, 14:25
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
31 травень, 21:18
На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги
30 травень, 03:30
На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту
27 травень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для відвідувачів відкривають Луцький замок
Сьогодні, 08:10
 0
В Україні для вантажівок можуть запровадити плату за користування дорогами
Сьогодні, 07:35
 0
Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Сьогодні, 06:13
 0
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 05:03
 0
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Сьогодні, 04:44
 0
Медіа
відео
1/8