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Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці

Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Учень 9 класу Іваничівського ліцею №1 став фіналістом конкурсу програми FLEX (Future leaders exchange - обмін майбутніми лідерами) і отримав можливість здобувати освіту в США.

Про це пише газета "Волинь".

Відбірковий тур конкурсу проходив з осені 2019 року в три тури. На них хлопець довів свої лідерські здібності, продемонстрував кращі особисті якості й отримав можливість потрапити в Америку.

Дмитро навчатиметься в США цілий академічний рік. Житиме в так званій хост-сім'ї, яка його приймає. Програма конкурсу покриває всі витрати, а також передбачає виплату стипендії.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

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Теги: США, навчання, програма, обмін
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