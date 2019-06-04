Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
Сьогодні, 06:13
Учень 9 класу Іваничівського ліцею №1 став фіналістом конкурсу програми FLEX (Future leaders exchange - обмін майбутніми лідерами) і отримав можливість здобувати освіту в США.
Про це пише газета "Волинь".
Відбірковий тур конкурсу проходив з осені 2019 року в три тури. На них хлопець довів свої лідерські здібності, продемонстрував кращі особисті якості й отримав можливість потрапити в Америку.
Дмитро навчатиметься в США цілий академічний рік. Житиме в так званій хост-сім'ї, яка його приймає. Програма конкурсу покриває всі витрати, а також передбачає виплату стипендії.
Роксолана ВИШНЕВИЧ
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Про це пише газета "Волинь".
Відбірковий тур конкурсу проходив з осені 2019 року в три тури. На них хлопець довів свої лідерські здібності, продемонстрував кращі особисті якості й отримав можливість потрапити в Америку.
Дмитро навчатиметься в США цілий академічний рік. Житиме в так званій хост-сім'ї, яка його приймає. Програма конкурсу покриває всі витрати, а також передбачає виплату стипендії.
Роксолана ВИШНЕВИЧ
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