Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО





Про це



Мешканці вулиці Гончарівка у період опадів страждають від затоплень водою. Нині ж у Департаменті ЖКГ Луцької міської ради замовили проєкт на ремонт відрізку проблемної дороги та запланували проведення будівельних робіт.



А до того часу жителі очікують прибуття спеціальної техніки, аби викачати воду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через постійні опади затопило відрізок вулиці Гончарівка. Вода дістається до будинків.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.Мешканці вулиці Гончарівка у період опадів страждають від затоплень водою. Нині ж у Департаменті ЖКГ Луцької міської ради замовили проєкт на ремонт відрізку проблемної дороги та запланували проведення будівельних робіт.А до того часу жителі очікують прибуття спеціальної техніки, аби викачати воду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію