Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 23:31
У Луцьку через постійні опади затопило відрізок вулиці Гончарівка. Вода дістається до будинків.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
Мешканці вулиці Гончарівка у період опадів страждають від затоплень водою. Нині ж у Департаменті ЖКГ Луцької міської ради замовили проєкт на ремонт відрізку проблемної дороги та запланували проведення будівельних робіт.
А до того часу жителі очікують прибуття спеціальної техніки, аби викачати воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
Мешканці вулиці Гончарівка у період опадів страждають від затоплень водою. Нині ж у Департаменті ЖКГ Луцької міської ради замовили проєкт на ремонт відрізку проблемної дороги та запланували проведення будівельних робіт.
А до того часу жителі очікують прибуття спеціальної техніки, аби викачати воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 23:31
Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Сьогодні, 22:49
Загострення на Донбасі: під Мар’їнкою снайпер поранив бійця ЗСУ
Сьогодні, 22:27