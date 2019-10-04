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Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО

Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
У Луцьку через постійні опади затопило відрізок вулиці Гончарівка. Вода дістається до будинків.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

Мешканці вулиці Гончарівка у період опадів страждають від затоплень водою. Нині ж у Департаменті ЖКГ Луцької міської ради замовили проєкт на ремонт відрізку проблемної дороги та запланували проведення будівельних робіт.

А до того часу жителі очікують прибуття спеціальної техніки, аби викачати воду.

Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО
Вода доходить до будинків: у Луцьку затопило вулицю. ФОТО

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Теги: вулиця, Гончарівка, підтоплення, вода
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