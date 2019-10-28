У Луцьку з’являються нові бездомні тварини





Про це у коментарі власкору



У комунальному підприємстві зазначили, що карантин ніяк не вплинув на їх роботу та на обсяги фінансування. За винятком того, що працівників на робочі місця довозять власним транспортом.



Водночас, у місто час від часу потрапляють нові бездомні тварини. Хто їх привозить, у КП «Ласка» не знають. Але кажуть, що видно, що ці тварини неадаптовані і місто їм чуже.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулицях міста час від часу з’являються бездомні тварини, які, ймовірно, привозяться ззовні.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіли у КП «Ласка».У комунальному підприємстві зазначили, що карантин ніяк не вплинув на їх роботу та на обсяги фінансування. За винятком того, що працівників на робочі місця довозять власним транспортом.Водночас, у місто час від часу потрапляють нові бездомні тварини. Хто їх привозить, у КП «Ласка» не знають. Але кажуть, що видно, що ці тварини неадаптовані і місто їм чуже.

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