Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Сьогодні, 04:44
Студенти агрономічного відділення Горохівського фахового коледжу ЛНАУ в умовах карантину не припинили навчання.
Про це повідомляє директор коледжу Олег Жельчик на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Горохів.
Майбутні агрономи, за словами Олега Жельчика, на присадибних ділянках експериментують, проводять досліди, здійснюють спостереження, виконують практичні завдання, що їх отримують від своїх викладачів засобами дистанційної комунікації, поєднують теоретичне і практичне навчання.
«Абсолютна більшість студентів коледжу – із сільської місцевості, тому до сільськогосподарських робіт їм не звикати. Вони ще з дитячих років освоюють сільськогосподарську техніку і технології, разом із своїми батьками закладали і збирали не один врожай. Тому карантин не перервав їм освітнього процесу. Він продовжується з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у дописі.
Усіх, кому до душі професія агронома, директор коледжу запрошує на навчання.
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Про це повідомляє директор коледжу Олег Жельчик на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Горохів.
Майбутні агрономи, за словами Олега Жельчика, на присадибних ділянках експериментують, проводять досліди, здійснюють спостереження, виконують практичні завдання, що їх отримують від своїх викладачів засобами дистанційної комунікації, поєднують теоретичне і практичне навчання.
«Абсолютна більшість студентів коледжу – із сільської місцевості, тому до сільськогосподарських робіт їм не звикати. Вони ще з дитячих років освоюють сільськогосподарську техніку і технології, разом із своїми батьками закладали і збирали не один врожай. Тому карантин не перервав їм освітнього процесу. Він продовжується з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у дописі.
Усіх, кому до душі професія агронома, директор коледжу запрошує на навчання.
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