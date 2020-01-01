Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО





Про це повідомляє директор коледжу Олег Жельчик на своїй сторінці у Facebook, пише



Майбутні агрономи, за словами Олега Жельчика, на присадибних ділянках експериментують, проводять досліди, здійснюють спостереження, виконують практичні завдання, що їх отримують від своїх викладачів засобами дистанційної комунікації, поєднують теоретичне і практичне навчання.



«Абсолютна більшість студентів коледжу – із сільської місцевості, тому до сільськогосподарських робіт їм не звикати. Вони ще з дитячих років освоюють сільськогосподарську техніку і технології, разом із своїми батьками закладали і збирали не один врожай. Тому карантин не перервав їм освітнього процесу. Він продовжується з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у дописі.



Усіх, кому до душі професія агронома, директор коледжу запрошує на навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти агрономічного відділення Горохівського фахового коледжу ЛНАУ в умовах карантину не припинили навчання.Про це повідомляє директор коледжуна своїй сторінці у Facebook, пише Район.Горохів Майбутні агрономи, за словами Олега Жельчика, на присадибних ділянках експериментують, проводять досліди, здійснюють спостереження, виконують практичні завдання, що їх отримують від своїх викладачів засобами дистанційної комунікації, поєднують теоретичне і практичне навчання.«Абсолютна більшість студентів коледжу – із сільської місцевості, тому до сільськогосподарських робіт їм не звикати. Вони ще з дитячих років освоюють сільськогосподарську техніку і технології, разом із своїми батьками закладали і збирали не один врожай. Тому карантин не перервав їм освітнього процесу. Він продовжується з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у дописі.Усіх, кому до душі професія агронома, директор коледжу запрошує на навчання.

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