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Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО

Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Студенти агрономічного відділення Горохівського фахового коледжу ЛНАУ в умовах карантину не припинили навчання.

Про це повідомляє директор коледжу Олег Жельчик на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Горохів.

Майбутні агрономи, за словами Олега Жельчика, на присадибних ділянках експериментують, проводять досліди, здійснюють спостереження, виконують практичні завдання, що їх отримують від своїх викладачів засобами дистанційної комунікації, поєднують теоретичне і практичне навчання.

«Абсолютна більшість студентів коледжу – із сільської місцевості, тому до сільськогосподарських робіт їм не звикати. Вони ще з дитячих років освоюють сільськогосподарську техніку і технології, разом із своїми батьками закладали і збирали не один врожай. Тому карантин не перервав їм освітнього процесу. Він продовжується з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у дописі.

Усіх, кому до душі професія агронома, директор коледжу запрошує на навчання.

Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО
Волинські студенти-агрономи проходили практику навіть під час карантину. ФОТО

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Теги: студенти, агрономи, Горохівський коледж, карантин навчання
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