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Курс валют у Луцьку на 3 червня

Курс валют у Луцьку на 3 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.619, а продаж – 26.891.

Євро при купівлі становить – 29.403, продажу – 29.972.

Курс російського рубля: купівля – 0,338, продаж – 0,390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.891, продаж – 6.782.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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