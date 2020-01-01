Курс валют у Луцьку на 3 червня





Євро при купівлі становить – 29.403, продажу – 29.972.



Курс російського рубля: купівля – 0,338, продаж – 0,390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.891, продаж – 6.782.



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