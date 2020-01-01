У Турійському районі 11 кілометрів дороги відремонтують за майже 30 мільйонів





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», - пишуть Волинські новини.



Тендерні пропозиції прийматимуть до 18 червня, а аукціон має розпочатися вже 19 червня.



Очікувана вартість робіт становить 30 002 528 грн.



Йдеться про капітальний ремонт дороги О 031590 Р-15–Задиби–Клюськ–Т-03-09 Турійського району окремими ділянками на відрізку між 1 км і 12,4 км.



Роботи включатимуть розбирання дорожнього покриття, видалення дерев і кущів, розроблення ґрунту, улаштування гідроізоляції штучних споруд, підсилення конструкції дорожнього одягу, улаштування нового дорожнього одягу із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, улаштування з’їздів, влаштування та укріплення узбіч, облаштування тротуарів, встановлення стримувального огородження, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків і сигнальних стовпчиків.



Капітальний ремонт планують завершити до 31 грудня 2021 року.

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