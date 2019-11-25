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Мораторій на податкові перевірки на Волині діятиме до кінця карантину

Мораторій на податкові перевірки на Волині діятиме до кінця карантину
На Волині під час проведення контрольно-перевірочних заходів легалізовано працювало 272 осіб. Завдяки цьому щомісяця бюджети додатково отримують 250 тисяч гривень податкових платежів та понад 280 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Волинській області.

Враховуючи труднощі, з якими стикнулися господарюючі суб’єкти через пандемію COVID-19, на період карантину запроваджено мораторій на податкові перевірки.

Однак, закон не звільняє працедавця від виконання вимог закону щодо офіційного працевлаштування найманих осіб з обов’язковою сплатою податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, - звертають увагу в Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Дія мораторію не розповсюджується на документальні позапланові перевірки з підстав та фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства з питань:

– обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

– цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

– обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами -лічильниками;

– здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, з підстав визначених ст. 80 Податкового кодексу України.

Документальні та фактичні перевірки, що розпочали до 18 березня 2020 року та не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень (наказів) контролюючим органом.

Тож у податковій службі краю звертаються до працедавців з проханням провадити підприємницьку діяльність з дотриманням норм закону та використовувати лише легальну найману робочу силу.

Довідково: за допущені порушення податкового законодавства волинським працедавцям за підсумками першого кварталу 2020 року донараховано понад 5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб разом зі штрафними санкціями.

Нагадаємо, що віднедавна співбесіди з працедавцями з актуальних питань виплати зарплати волинські податківці проводять у режимі відеоконференції. До живого спілкування за посередництвом сучасних інформаційних сервісів податківці запрошують керівників підприємств, котрі не завжди дотримуються гарантій в оплаті праці.

Звертають увагу, що середня заробітна плата на території Волинської області за даними податкових розрахунків за формою 1ДФ за перший квартал 2020 року складає 7,3 тисячі гривень.


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Теги: податки, ДПС, мораторій, перевірки, гроші
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