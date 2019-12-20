Відсьогодні в Україні в обігу з'явились монети номіналом 10 гривень





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“З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках”, - йдеться у повідомлення регулятора.



На першому етапі Нацбанк планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Тож з 3 червня банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.



Чи потрібно обмінювати старі гроші?





У банку кажуть, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу.

Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.



За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень.



Чому вводять монети замість банкнот?



У Нацбанку зазначили, що з урахуванням терміну служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.



“Тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20–25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти та зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів”, - зазначають у НБУ.



У Нова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень, зазначають у Нацбанку. Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) зі спеціальним грубим рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.



На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети. Візуальні та тактильні елементи захисту монети – це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.



Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис – електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України відсьогодні, 3 червня 2020 року, вводить в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.Про це пише УНІАН. “З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках”, - йдеться у повідомлення регулятора.На першому етапі Нацбанк планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Тож з 3 червня банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.У банку кажуть, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу.Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень.У Нацбанку зазначили, що з урахуванням терміну служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.“Тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20–25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти та зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів”, - зазначають у НБУ.У Нова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень, зазначають у Нацбанку. Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) зі спеціальним грубим рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети. Візуальні та тактильні елементи захисту монети – це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис – електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

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