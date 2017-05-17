На Волині понад три сотні жінок боргують аліменти
Сьогодні, 11:20
У Волинській області підрахували, скільки жінок не платять аліменти на утримання дітей.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Так, у Рівненській області на виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 379 документів про стягнення аліментів, за якими боржницями є саме жінки. Відповідно у Волинській - 319.
"Лише частина жінок систематично сплачують аліменти на утримання дітей, до решти вживають примусові заходи зі стягнення коштів", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що нарахування виплат відбувається за тією ж процедурою, що і для чоловіків. Жодних преференцій жінки, які не виховують своїх дітей, не мають.
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Так, у Рівненській області на виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 379 документів про стягнення аліментів, за якими боржницями є саме жінки. Відповідно у Волинській - 319.
"Лише частина жінок систематично сплачують аліменти на утримання дітей, до решти вживають примусові заходи зі стягнення коштів", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що нарахування виплат відбувається за тією ж процедурою, що і для чоловіків. Жодних преференцій жінки, які не виховують своїх дітей, не мають.
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