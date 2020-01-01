вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16

Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16
Станом на 3 червня в Україні підтвердили 24 823 випадки COVID-19, з них 10 440 людей одужали, 735 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 483 випадки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Усього в Україні 381 552 зразки дослідили методом ПЛР та 21 931 зразок — методом ІФА.

Загалом захворіли 1791 дитина та 4785 медиків. На амбулаторному лікуванні 17 227 пацієнтів, з них 1496 дітей та 3883 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7596 осіб, з них 295 дітей та 902 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 292 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Із людей, що одужали, 2500 медпрацівників та 718 дітей. 37 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 1050 (657 одужали);
Волинська обл. — 959 (278 одужали);
Дніпропетровська обл. — 950 (267 одужали);
Донецька обл. — 166 (97 одужали);
Житомирська обл. — 780 (472 одужали);
Закарпатська обл. — 1236 (434 одужали);
Запорізька обл. — 463 (258 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1465 (862 одужали);
м. Київ — 3133 (756 одужали);
Київська обл. — 1652 (418 одужали);
Кіровоградська обл. — 523 (403 одужали);
Луганська обл. — 49 (40 одужали);
Львівська обл. — 1830 (457 одужали);
Миколаївська обл. — 295 (182 одужали);
Одеська обл. — 913 (231 одужав);
Полтавська обл. — 272 (253 одужали);
Рівненська обл. — 1873 (993 одужали);
Сумська обл. — 174 (147 одужали);
Тернопільська обл. — 1200 (948 одужали);
Харківська обл. — 1131 (467 одужали);
Херсонська обл. — 179 (161 одужав);
Хмельницька обл. — 469 (259 одужали);
Черкаська обл. — 416 (320 одужали);
Чернівецька обл. — 3442 (1017 одужали);
Чернігівська обл. — 203 (63 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, МОЗ, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
3 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 10:20
Повідомили, скільки людей і у яких лікарнях лежать через коронавірус на Волині
02 червень, 14:47
У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
02 червень, 14:00
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 червня
02 червень, 10:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження
Сьогодні, 10:00
Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16
Сьогодні, 09:49
Відсьогодні в Україні в обігу з'явились монети номіналом 10 гривень
Сьогодні, 09:40
У Турійському районі 11 кілометрів дороги відремонтують за майже 30 мільйонів
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10 Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10
02 червень, 09:21
Ранок 1 червня: в Україні – 340 нових випадків коронавірусу, на Волині – 24 Ранок 1 червня: в Україні – 340 нових випадків коронавірусу, на Волині – 24
01 червень, 09:16
Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9 Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9
27 травень, 09:25
Ранок 22 травня: в Україні – понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом, на Волині – 740 Ранок 22 травня: в Україні – понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом, на Волині – 740
22 травень, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 10:20
 0
У прикордонника з Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 10:06
 0
Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження
Сьогодні, 10:00
 0
Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8