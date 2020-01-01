Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16

Станом на 3 червня в Україні підтвердили 24 823 випадки COVID-19, з них 10 440 людей одужали, 735 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 483 випадки.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.Усього в Україні 381 552 зразки дослідили методом ПЛР та 21 931 зразок — методом ІФА.Загалом захворіли 1791 дитина та 4785 медиків. На амбулаторному лікуванні 17 227 пацієнтів, з них 1496 дітей та 3883 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7596 осіб, з них 295 дітей та 902 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 292 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.Із людей, що одужали, 2500 медпрацівників та 718 дітей. 37 медиків померли від ускладнень COVID-19.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1050 (657 одужали);Волинська обл. — 959 (278 одужали);Дніпропетровська обл. — 950 (267 одужали);Донецька обл. — 166 (97 одужали);Житомирська обл. — 780 (472 одужали);Закарпатська обл. — 1236 (434 одужали);Запорізька обл. — 463 (258 одужали);Івано-Франківська обл. — 1465 (862 одужали);м. Київ — 3133 (756 одужали);Київська обл. — 1652 (418 одужали);Кіровоградська обл. — 523 (403 одужали);Луганська обл. — 49 (40 одужали);Львівська обл. — 1830 (457 одужали);Миколаївська обл. — 295 (182 одужали);Одеська обл. — 913 (231 одужав);Полтавська обл. — 272 (253 одужали);Рівненська обл. — 1873 (993 одужали);Сумська обл. — 174 (147 одужали);Тернопільська обл. — 1200 (948 одужали);Харківська обл. — 1131 (467 одужали);Херсонська обл. — 179 (161 одужав);Хмельницька обл. — 469 (259 одужали);Черкаська обл. — 416 (320 одужали);Чернівецька обл. — 3442 (1017 одужали);Чернігівська обл. — 203 (63 одужали).