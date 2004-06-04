Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження
Сьогодні, 10:00
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
4 червня святкуватиме 16-й день народження Микола Ричко. Він є сином захисника України Миколи Феодосійовича Ричка, котрий був капітаном міліції і брав безпосередню участь в АТО на території Луганської і Донецької областей. Батько хлопця фактично залишив своє здоров’я на війні (де й отримав смертельну недугу) та помер від раку невдовзі після демобілізації. Напівсиротами залишилися троє дітей.
Юнак нещодавно закінчив у Луцьку 10-ий клас. 90 % свого вільного часу Микола присвячує спорту, оскільки наслідує здоровий спосіб життя з шести років. Він наполегливо тренується і мріє про спортивний велосипед.
Хлопець є активним гравцем у місцевому футбольному клубі "Волинь", виступаючи за її юніорський склад. Завдяки його старанням луцькі «хрестоносці» мають чимало перемог, як у чемпіонаті Україні серед ровесників, так і у турнірі, що не так давно проходив у Білорусі. Футбол для Миколи є найбільшим захопленням в житті та у майбутньому він мріє стати професійним футболістом, а згодом і тренером. Юнак отримує наснагу, спостерігаючи за грою багатьох відомих футболістів, а якби була можливість зустрітися з будь-яким легендарним гравцем особисто – то Микола обрав би капітана мадридського «Реалу» і збірної Іспанії Серхіо Рамоса.
А ще Микола дуже любить собак, каже: «вони милі, за песиками хочеться доглядати та прогулюватися разом з ними». Одним із найяскравіших спогадів дитинства є поїздка з татом до Карасинського озера на риболовлю. Згодом вони варили юшку із упійманої риби та підгодовували нею місцевих чотириногих друзів. А коли уже поверталися до автобуса, то ці собаки проводжали їх до самої зупинки.
Щодо своїх авторитетів, то Микола вважає, що такими може бути уся його сім’я – мама Ніна, брат Назар та сестра Емілія. Брат частенько йому допомагає, а сестричка подає приклад впевненості в собі та наполегливості. Ніна Олександрівна тішиться щирим і довірливим відносинам з Миколкою – де є взаємоповага та дружба.
Як і всі мрійники наш іменинник любить подорожувати і прагне побачити світ. Завдяки небайдужим волонтерам він мав можливість відвідати минулого року Австрію та Угорщину. А у сміливих планах юнака – втілити у життя подорож до Норвегії та Іспанії.
Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину:
4149-6293-8428-5649 (Малець-Ричко Ніна Олександрівна)
Інформація для благодійників:
РИЧКО МИКОЛА – 16 років (04.06.2004).
м. Луцьк. Зріст: 186; Розмір взуття: 45.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
4 червня святкуватиме 16-й день народження Микола Ричко. Він є сином захисника України Миколи Феодосійовича Ричка, котрий був капітаном міліції і брав безпосередню участь в АТО на території Луганської і Донецької областей. Батько хлопця фактично залишив своє здоров’я на війні (де й отримав смертельну недугу) та помер від раку невдовзі після демобілізації. Напівсиротами залишилися троє дітей.
Юнак нещодавно закінчив у Луцьку 10-ий клас. 90 % свого вільного часу Микола присвячує спорту, оскільки наслідує здоровий спосіб життя з шести років. Він наполегливо тренується і мріє про спортивний велосипед.
Хлопець є активним гравцем у місцевому футбольному клубі "Волинь", виступаючи за її юніорський склад. Завдяки його старанням луцькі «хрестоносці» мають чимало перемог, як у чемпіонаті Україні серед ровесників, так і у турнірі, що не так давно проходив у Білорусі. Футбол для Миколи є найбільшим захопленням в житті та у майбутньому він мріє стати професійним футболістом, а згодом і тренером. Юнак отримує наснагу, спостерігаючи за грою багатьох відомих футболістів, а якби була можливість зустрітися з будь-яким легендарним гравцем особисто – то Микола обрав би капітана мадридського «Реалу» і збірної Іспанії Серхіо Рамоса.
А ще Микола дуже любить собак, каже: «вони милі, за песиками хочеться доглядати та прогулюватися разом з ними». Одним із найяскравіших спогадів дитинства є поїздка з татом до Карасинського озера на риболовлю. Згодом вони варили юшку із упійманої риби та підгодовували нею місцевих чотириногих друзів. А коли уже поверталися до автобуса, то ці собаки проводжали їх до самої зупинки.
Щодо своїх авторитетів, то Микола вважає, що такими може бути уся його сім’я – мама Ніна, брат Назар та сестра Емілія. Брат частенько йому допомагає, а сестричка подає приклад впевненості в собі та наполегливості. Ніна Олександрівна тішиться щирим і довірливим відносинам з Миколкою – де є взаємоповага та дружба.
Як і всі мрійники наш іменинник любить подорожувати і прагне побачити світ. Завдяки небайдужим волонтерам він мав можливість відвідати минулого року Австрію та Угорщину. А у сміливих планах юнака – втілити у життя подорож до Норвегії та Іспанії.
Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину:
4149-6293-8428-5649 (Малець-Ричко Ніна Олександрівна)
Інформація для благодійників:
РИЧКО МИКОЛА – 16 років (04.06.2004).
м. Луцьк. Зріст: 186; Розмір взуття: 45.
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