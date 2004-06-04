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Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження

Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

4 червня святкуватиме 16-й день народження Микола Ричко. Він є сином захисника України Миколи Феодосійовича Ричка, котрий був капітаном міліції і брав безпосередню участь в АТО на території Луганської і Донецької областей. Батько хлопця фактично залишив своє здоров’я на війні (де й отримав смертельну недугу) та помер від раку невдовзі після демобілізації. Напівсиротами залишилися троє дітей.

Юнак нещодавно закінчив у Луцьку 10-ий клас. 90 % свого вільного часу Микола присвячує спорту, оскільки наслідує здоровий спосіб життя з шести років. Він наполегливо тренується і мріє про спортивний велосипед.

Хлопець є активним гравцем у місцевому футбольному клубі "Волинь", виступаючи за її юніорський склад. Завдяки його старанням луцькі «хрестоносці» мають чимало перемог, як у чемпіонаті Україні серед ровесників, так і у турнірі, що не так давно проходив у Білорусі. Футбол для Миколи є найбільшим захопленням в житті та у майбутньому він мріє стати професійним футболістом, а згодом і тренером. Юнак отримує наснагу, спостерігаючи за грою багатьох відомих футболістів, а якби була можливість зустрітися з будь-яким легендарним гравцем особисто – то Микола обрав би капітана мадридського «Реалу» і збірної Іспанії Серхіо Рамоса.

А ще Микола дуже любить собак, каже: «вони милі, за песиками хочеться доглядати та прогулюватися разом з ними». Одним із найяскравіших спогадів дитинства є поїздка з татом до Карасинського озера на риболовлю. Згодом вони варили юшку із упійманої риби та підгодовували нею місцевих чотириногих друзів. А коли уже поверталися до автобуса, то ці собаки проводжали їх до самої зупинки.

Щодо своїх авторитетів, то Микола вважає, що такими може бути уся його сім’я – мама Ніна, брат Назар та сестра Емілія. Брат частенько йому допомагає, а сестричка подає приклад впевненості в собі та наполегливості. Ніна Олександрівна тішиться щирим і довірливим відносинам з Миколкою – де є взаємоповага та дружба.

Як і всі мрійники наш іменинник любить подорожувати і прагне побачити світ. Завдяки небайдужим волонтерам він мав можливість відвідати минулого року Австрію та Угорщину. А у сміливих планах юнака – втілити у життя подорож до Норвегії та Іспанії.

Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0966833164.

Фінансово підтримати родину:
4149-6293-8428-5649 (Малець-Ричко Ніна Олександрівна)
Інформація для благодійників:
РИЧКО МИКОЛА – 16 років (04.06.2004).
м. Луцьк. Зріст: 186; Розмір взуття: 45.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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