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За минулу добу у двох прикордонників виявили коронавірус

За минулу добу у двох прикордонників виявили коронавірус
Минулої доби, 2 червня, підтвердили два нові випадки інфікування прикордонників коронавірусом у Донецькій та Рівненській областях.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України

Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися – 5 стаціонарно та 16 – амбулаторно.

Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.

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Теги: Держприкордонслужба, коронавірус, Волинь
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