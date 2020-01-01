За минулу добу у двох прикордонників виявили коронавірус





Про це йдеться на



Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися – 5 стаціонарно та 16 – амбулаторно.



Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.



Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби, 2 червня, підтвердили два нові випадки інфікування прикордонників коронавірусом у Донецькій та Рівненській областях.Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби УкраїниІз загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися – 5 стаціонарно та 16 – амбулаторно.Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.

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