3 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 10:20
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 16 нових випадків захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 5, Луцький район – 3, Нововолинськ – 2, Володимир-Волинський район – 2, Камінь–Каширський район – 2, Любомльський район - 1, Ратнівський район – 1. Одужало 15 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 3 червня в області зареєстрували 959 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 279 осіб.
27 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 190 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 143 випадки, в т.ч. 5 летальних;
м. Нововолинськ – 78 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 17 випадків;
Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Володимир-Волинський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Камінь-Каширський район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 17 випадків;
Турійський район – 10 випадків;
Шацький район – 9 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 4 випадки.
За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 7060 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 3 червня в області зареєстрували 959 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 279 осіб.
27 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 190 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 143 випадки, в т.ч. 5 летальних;
м. Нововолинськ – 78 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 17 випадків;
Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Володимир-Волинський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Камінь-Каширський район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 17 випадків;
Турійський район – 10 випадків;
Шацький район – 9 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 4 випадки.
За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 7060 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
02 червень, 14:00
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 червня
02 червень, 10:12
Коментарі 0
Останні новини
3 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 10:20
У прикордонника з Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 10:06