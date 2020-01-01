3 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 16 нових випадків захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 5, Луцький район – 3, Нововолинськ – 2, Володимир-Волинський район – 2, Камінь–Каширський район – 2, Любомльський район - 1, Ратнівський район – 1. Одужало 15 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 3 червня в області зареєстрували 959 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 279 осіб.27 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 190 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 9 випадків;Ківерцівський район – 143 випадки, в т.ч. 5 летальних;м. Нововолинськ – 78 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 17 випадків;Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;Володимир-Волинський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Камінь-Каширський район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 17 випадків;Турійський район – 10 випадків;Шацький район – 9 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 4 випадки.За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 7060 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.