Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні

Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП за участю мотоциклістів у Ратнівському районі.Автопригода трапилася у ніч на 2 червня на автодорозі поблизу села Тур у Ратнівському районі, інформує ГУНП в області.Попередньо встановили, що 58-річний житель цього ж району, керуючи мотоциклом Viper, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом "Иж", за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель.Внаслідок ДТП водій мотоцикла Viper загинув на місці. Водія та 28-річного пасажира мотоцикла Иж госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.