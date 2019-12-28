Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні
Сьогодні, 10:50
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП за участю мотоциклістів у Ратнівському районі.
Автопригода трапилася у ніч на 2 червня на автодорозі поблизу села Тур у Ратнівському районі, інформує ГУНП в області.
Попередньо встановили, що 58-річний житель цього ж району, керуючи мотоциклом Viper, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом "Иж", за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла Viper загинув на місці. Водія та 28-річного пасажира мотоцикла Иж госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Автопригода трапилася у ніч на 2 червня на автодорозі поблизу села Тур у Ратнівському районі, інформує ГУНП в області.
Попередньо встановили, що 58-річний житель цього ж району, керуючи мотоциклом Viper, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом "Иж", за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла Viper загинув на місці. Водія та 28-річного пасажира мотоцикла Иж госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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