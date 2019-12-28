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Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні

Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП за участю мотоциклістів у Ратнівському районі.

Автопригода трапилася у ніч на 2 червня на автодорозі поблизу села Тур у Ратнівському районі, інформує ГУНП в області.

Попередньо встановили, що 58-річний житель цього ж району, керуючи мотоциклом Viper, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом "Иж", за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла Viper загинув на місці. Водія та 28-річного пасажира мотоцикла Иж госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні
Аварія за участі мотоциклістів на Волині: одна людина загинула, ще двоє – у лікарні

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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