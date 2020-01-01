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На Волині зіткнулись вантажівка і ВАЗ: водія легковика затиснуло в салоні

На Волині зіткнулись вантажівка і ВАЗ: водія легковика затиснуло в салоні
У селі Затурці Локачинського району трапилась аварія за участю легковика та вантажівки.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталась близько 8 години ранку 3 червня.

Водій вантажівки, ймовірно, заснув за кермом і врізався у ВАЗ. Легковик від удару злетів у кювет і перекинувся.

Водія ВАЗу затиснуло в салоні авто.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині на місці події працює слідчо-оперативна група.

На сторінці Затурцівської ОТГ інформують, що першу допомогу водію легковика надавав начальник ДПРЧ-15, який перебував поза службою.


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Теги: аварія, Затурці
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