На Волині зіткнулись вантажівка і ВАЗ: водія легковика затиснуло в салоні
Сьогодні, 11:42
У селі Затурці Локачинського району трапилась аварія за участю легковика та вантажівки.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталась близько 8 години ранку 3 червня.
Водій вантажівки, ймовірно, заснув за кермом і врізався у ВАЗ. Легковик від удару злетів у кювет і перекинувся.
Водія ВАЗу затиснуло в салоні авто.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волині на місці події працює слідчо-оперативна група.
На сторінці Затурцівської ОТГ інформують, що першу допомогу водію легковика надавав начальник ДПРЧ-15, який перебував поза службою.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталась близько 8 години ранку 3 червня.
Водій вантажівки, ймовірно, заснув за кермом і врізався у ВАЗ. Легковик від удару злетів у кювет і перекинувся.
Водія ВАЗу затиснуло в салоні авто.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волині на місці події працює слідчо-оперативна група.
На сторінці Затурцівської ОТГ інформують, що першу допомогу водію легковика надавав начальник ДПРЧ-15, який перебував поза службою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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