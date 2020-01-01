На Волині зіткнулись вантажівка і ВАЗ: водія легковика затиснуло в салоні





Як повідомили Інформаційному агентству



Водій вантажівки, ймовірно, заснув за кермом і врізався у ВАЗ. Легковик від удару злетів у кювет і перекинувся.



Водія ВАЗу затиснуло в салоні авто.



Як повідомили у пресслужбі поліції Волині на місці події працює слідчо-оперативна група.



На сторінці Затурцівської ОТГ інформують, що першу допомогу водію легковика надавав начальник ДПРЧ-15, який перебував поза службою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Затурці Локачинського району трапилась аварія за участю легковика та вантажівки.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталась близько 8 години ранку 3 червня.Водій вантажівки, ймовірно, заснув за кермом і врізався у ВАЗ. Легковик від удару злетів у кювет і перекинувся.Водія ВАЗу затиснуло в салоні авто.Як повідомили у пресслужбі поліції Волині на місці події працює слідчо-оперативна група.На сторінці Затурцівської ОТГ інформують, що першу допомогу водію легковика надавав начальник ДПРЧ-15, який перебував поза службою.

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