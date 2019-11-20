Викладачам СНУ імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 19:42
Викладачам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання.
Таке рішення ухвалили під час засідання вченої ради Університету, йдеться на сайті Лесиного вишу.
Відтак, вчене звання професора на кафедрі іноземних мов гуманітарних спеціальностей присвоїли доктору педагогічних наук Гусак Людмилі Євгенівні.
Також звання доцента на кафедрі міжнародних економічних відносин та управління проектами присвоїли кандидату економічних наук Корнелюк Ользі Антонівні, а кандидат психологічних наук Мудрак Ігор Аркадійович став доцентом на кафедрі педагогічної та вікової психології.
"Керівництво вишу, викладацький склад та вся університетська спільнота вітає Гусак Людмилу Євгенівну, Корнелюк Ольгу Антонівну та Мудрака Ігоря Аркадійовича із присвоєнням учених звань", - йдеться у повідомленні.
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Таке рішення ухвалили під час засідання вченої ради Університету, йдеться на сайті Лесиного вишу.
Відтак, вчене звання професора на кафедрі іноземних мов гуманітарних спеціальностей присвоїли доктору педагогічних наук Гусак Людмилі Євгенівні.
Також звання доцента на кафедрі міжнародних економічних відносин та управління проектами присвоїли кандидату економічних наук Корнелюк Ользі Антонівні, а кандидат психологічних наук Мудрак Ігор Аркадійович став доцентом на кафедрі педагогічної та вікової психології.
"Керівництво вишу, викладацький склад та вся університетська спільнота вітає Гусак Людмилу Євгенівну, Корнелюк Ольгу Антонівну та Мудрака Ігоря Аркадійовича із присвоєнням учених звань", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
у вашому "найбільшому" ніхто не був доцентом, або професором? В чому новизна?
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