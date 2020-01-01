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На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО

На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО
В автомобілі Ford, який прямував в Україну через пункт пропуску «Ягодин», знайшли зброю.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Враховуючи існуючі ризики щодо незаконного переміщення через державний кордон заборонених предметів, прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля. Під час його перевірки спрацював службовий пес, натренований на пошук зброї та боєприпасів.

В результаті огляду в багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили пневматичну гвинтівку марки «KONDAR» калібру 5,5 мм.

За цим фактом поінформували представників Нацполіції. Гвинтівку вилучили встановленим порядком.

На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО
На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО
На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО

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Теги: прикордонники, Ягодин
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