Померла волинянка, інфікована коронавірусом: хворобу підтвердили після смерті





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Жінка була госпіталізована 30 травня 2020 року з підозрою на інфікування. Цього ж дня відібрали біологічний матеріал та направили для аналізів.



Мешканка Володимирщини померла 1 червня, коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки Володимир-Волинського району 1945 року народження після смерті виявили COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міськради.Жінка була госпіталізована 30 травня 2020 року з підозрою на інфікування. Цього ж дня відібрали біологічний матеріал та направили для аналізів.Мешканка Володимирщини померла 1 червня, коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестів.

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