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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Померла волинянка, інфікована коронавірусом: хворобу підтвердили після смерті

Померла волинянка, інфікована коронавірусом: хворобу підтвердили після смерті
У жительки Володимир-Волинського району 1945 року народження після смерті виявили COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міськради.

Жінка була госпіталізована 30 травня 2020 року з підозрою на інфікування. Цього ж дня відібрали біологічний матеріал та направили для аналізів.

Мешканка Володимирщини померла 1 червня, коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестів.

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Теги: смерть, коронавірус, Володимир
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