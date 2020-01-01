Померла волинянка, інфікована коронавірусом: хворобу підтвердили після смерті
Сьогодні, 12:49
У жительки Володимир-Волинського району 1945 року народження після смерті виявили COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міськради.
Жінка була госпіталізована 30 травня 2020 року з підозрою на інфікування. Цього ж дня відібрали біологічний матеріал та направили для аналізів.
Мешканка Володимирщини померла 1 червня, коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестів.
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Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міськради.
Жінка була госпіталізована 30 травня 2020 року з підозрою на інфікування. Цього ж дня відібрали біологічний матеріал та направили для аналізів.
Мешканка Володимирщини померла 1 червня, коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестів.
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