У Луцьку чоловік організував у власному будинку підпільний алкоцех

У Луцьку судитимуть місцевого жителя за організацію діяльності підпільного алкоцеху.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідство встановило, що із жовтня 2019 року по квітень 2020 року 58-річний лучанин, організувавши діяльність такого цеху в себе на обійсті, виготовляв та реалізовував довіреним клієнтам контрафактний алкоголь.У ході санкціонованого огляду у цеху правоохоронці вилучили спирт, який не відповідає вимогам державного стандарту, алкогольну продукцію та обладнання для її виготовлення.За результатами досудового розслідування обвинувальний акт із угодою про визнання лучанином винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, скеровано до суду.Йому узгодили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Далі – слово за судом.