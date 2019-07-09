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У Луцьку чоловік організував у власному будинку підпільний алкоцех

У Луцьку чоловік організував у власному будинку підпільний алкоцех
У Луцьку судитимуть місцевого жителя за організацію діяльності підпільного алкоцеху.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство встановило, що із жовтня 2019 року по квітень 2020 року 58-річний лучанин, організувавши діяльність такого цеху в себе на обійсті, виготовляв та реалізовував довіреним клієнтам контрафактний алкоголь.

У ході санкціонованого огляду у цеху правоохоронці вилучили спирт, який не відповідає вимогам державного стандарту, алкогольну продукцію та обладнання для її виготовлення.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт із угодою про визнання лучанином винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, скеровано до суду.

Йому узгодили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Далі – слово за судом.

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Теги: Луцьк, алкогоцех, лучанин
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