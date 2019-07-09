У Луцьку чоловік організував у власному будинку підпільний алкоцех
Сьогодні, 13:09
У Луцьку судитимуть місцевого жителя за організацію діяльності підпільного алкоцеху.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що із жовтня 2019 року по квітень 2020 року 58-річний лучанин, організувавши діяльність такого цеху в себе на обійсті, виготовляв та реалізовував довіреним клієнтам контрафактний алкоголь.
У ході санкціонованого огляду у цеху правоохоронці вилучили спирт, який не відповідає вимогам державного стандарту, алкогольну продукцію та обладнання для її виготовлення.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт із угодою про визнання лучанином винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, скеровано до суду.
Йому узгодили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Далі – слово за судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що із жовтня 2019 року по квітень 2020 року 58-річний лучанин, організувавши діяльність такого цеху в себе на обійсті, виготовляв та реалізовував довіреним клієнтам контрафактний алкоголь.
У ході санкціонованого огляду у цеху правоохоронці вилучили спирт, який не відповідає вимогам державного стандарту, алкогольну продукцію та обладнання для її виготовлення.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт із угодою про визнання лучанином винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, скеровано до суду.
Йому узгодили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Далі – слово за судом.
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