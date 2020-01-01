Де на Волині не буде світла 4 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. КТП-114, Л-1 9:00-17:00 с. Мар’я – Воля, вул. Нова – частковоВимкнень споживачів не заплановано1. Л-1 від ЩТП-301 10:00-17:00 с.Трубки вул.Вереснева 45-832. Л-4 від КТП-176 9:30-16:30 Дитячий садок, адмінбудинок сільської ради с.Мовників вул Л.Українки, Шевченка3. КТП-20 10:00-17:00с.Павлівка рибгосп1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-159 09:30-17:00 Школа с. Малі Голоби, вул. Центральна,вул.Гутенська2. ПЛ-0,4 кВ Л-2, КТП-50 10:00-17:00 Відсутні с. Фаринки, вул. Філіновича,вул. Ковальчука1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 с.Словатичівул. Перемоги2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 09:00-17:00 ФОП Прокопчук Галина Степанівна - магазинФОП Величко Ірина Михайлівна - магазинФОП Дзвонко Ігор Миколайович - цехФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна - кіоскРелігійна громада адвентистів сьомого дня м.Ківерці вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,буд.2-46,47,49,51,вул.Комунальна,буд.2,вул.Літописна,буд.20-28,31,33,35-45вул.Київська,буд.64-,74,76,77,80,82,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва,буд.1-10,вул.Міцкевича,буд.23-33,34-50,вул.Ковельська,буд.20,31,32,вул.Дорошенка,буд.33,35,37,вул.Л.Українки,буд.1-11,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-407 10:00-16:00 школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна Альона Степанівна - магазинФОП Пушкін Анатолій Федорович - кузняФОП Гут Вячеслав Васильович - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а,4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - кафеФОП Яйленко Ф.К. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщення смт. Оликавул. Б.Хмельницькоговул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33вул. Козацька, буд. 1-27,29Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00Затурцівська насінева станція с.Семеринське, Зубильне, Затурці (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-553 9:00-17:00 Школа с.Голишів,ФОП Васильковський М.Я.,с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,С.Стрільців, Я.Галана2. КТП-284, КТП-291 9:00-17:00 ДЦ «Центр сертф. Та експ. нас. і садив.»,ФОП Чернов М.М.,ПП «СББ»,ФОП Гарбар В.І., с.Княгининок вул.Фальківська1. ПЛ-0.4 КТП-55 9:00- 17:00Сільська Рада с.Римачі с.Римачі2. ПЛ-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип’ять3. КТП-187 9:00 – 17:00с.РостаньВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217 10:00-17:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск) с. Прилісне.1. КТП-146 9:00-17:00 ГРПМ.Нововолинськ:вул. Молодіжна 20-28,42, 21-27, 35-39.вул. Козацька 2-10, 16-50,3, 13-19вул. Весняна 1-3,2-8.вул. Богуна 2-16, 1-5.Вул.Волинська 1-33,47,2-42Вул.Гайдара 1-21,2-16Вул.Лугова 1,3,6,8Вул.Котляревського 1-11,6,10.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л-61-08від ПС до ЗТП-211КТП-279КТП-228 10:00-16:30 ДП Турійське лісове господарство» , ФОП Лампіка, Лукашук,-гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна2. 10:00-16:30 Львівська залізниця – туб лікарня, АЗС,Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк, Войчук – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада,ФАП, пункт прийому молока, церква с.м.т.Луків, Сомин, Відють